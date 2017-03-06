Почти 50 тыс. человек праздновали Сабантуй в Казани

Сабантуй в Казани собрал около 50 тыс. человек.

То, что на этот раз Сабантуй проходит в год 130-летия со дня рождения Габдуллы Тукая, наложило отпечаток и на сам праздник. Пролог Сабантуя был построен на сказках великого татарского поэта.

Основные гуляния развернулись в Березовой роще.

Instagram Президента Татарстана Рустама Минниханова пестрит фотографиями с Сабантуя,.

Здесь можно увидеть и фотографию главы Минкомсвязи России Николая Никифорова с завязанными глазами, пытающегося палкой разбить горшок, и нового наставника казанского «Рубина» Хави Грасию, позирующего в тюбетейке.

Ведущая рубрики «Острый репортаж» в шоу «Первого канала» «Вечерний Ургант» Алла Михеева сняла сюжет о Сабантуе.

Там Алла Михеева успела не только снять репортаж, но взять интервью у Президента РТ Рустама Минниханова и сфотографироваться с ним.

Традиционные конные скачки, приуроченные к празднованию Сабантуя, прошли на международном конно-спортивном комплексе «Казань».

В заездах приняли участие 84 жокея и наездника из районов Татарстана, Марий Эл, Челябинской области, Пермского края, Удмуртии, Саратовской области, а также из Казахстана. В скачках участвовали лошади трех лет и старше чистокровной верховой и арабской пород.

Общий призовой фонд скачек равнялся 2,4 млн. рублей.

Сабантуй в Казани «заговорил» сразу на трех языках: татарском, русском и английском. Праздник плуга стал еще и завершающим мероприятием сразу двух международных событий, проходивших в Казани: очередного заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» и съезда Всемирной организации «Объединенные города и местные власти».

Праздничная программа Сабантуя продолжалась концертом. А на площадках тем временем стартовали конкурсы и состязания.