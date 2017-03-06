Фестиваль тюркских народов открылся в Москве

Фестиваль тюркских народов «Birlik toy» прошел в Московском доме национальностей 29 мая.

Фестиваль делится на два этапа: видео-презентации и вокальные, хореографические выступления. Презентации имеют необычный формат: культура одного тюркского народа будет показана глазами другого.

На сцене под аккомпанемент национальных инструментов карачаево-балкарцев, крымских татар, ногайцев, азербайджанцев и кумыков прошли демонстрация национальных костюмов.

Все желающие приняли участие конкурсе на знание истории, культур и языков тюркских народов. Мероприятие завершится традиционными этническими танцами и вокальными выступлениями артистов.

Организаторами фестиваля являются Московская кумыкская организация «Qumuqlar», фонд содействия развития карачаево-балкарской молодежи «Elbrusoid», Московская община крымских татар, Союз ногайской молодежи, Молодежная азербайджанская организация «Oguzeli».

Партнеры мероприятия Московский дом национальностей и Ассоциация тюркских предпринимателей «Altin tamğa».