Татарстан принимает Всероссийский фестиваль русского фольклора

В селе Никольское Лаишевского района Татарстана проходит XXIV всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон».

«Каравон» открылся традиционной Никольской ярмаркой. Мастера представили свою продукцию: изделия из кожи, дерева и меха, украшения, игрушки и многое другое.

Традиционно на празднике были представлены деревенское подворье, русская изба, город мастеров

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником «Каравон».

«Пусть радостное настроение, заряд бодрости и жизнелюбия «Каравона» станут прочным залогом дальнейшего укрепления нашего единства и созидательного развития.

Искренне желаю участникам и гостям этого замечательного праздника, всем татарстанцам мира, счастья, здоровья и благополучия!» – говорится в поздравлении.

На главной сцене состоялись торжественное открытие и театрализованный пролог «Никольский праздник Каравон!», в котором рассказывалось об истории и значении празднества.

После этого на площадку перед сценой вышли поприветствовать зрителей фольклорные коллективы. Всего в этом году участие в мероприятии принимают более 150 коллективов.

Специальными гостями фестиваля стали телепроект «Играй, гармонь» и Анастасия Заволокина.