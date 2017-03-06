На улицах Елабуги рисовали мультяшных героев

Республиканский фестиваль граффити прошел в Пионерском парке Елабуги.

Фестиваль был посвящен 80-летию киностудии «Союзмультфильм», поэтому и тема рисунков была «мультяшной».

Участие в фестивале приняли молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет из Казани, Альметьевска и Набережных Челнов. Девять команд оставили рисунки на стене Пионерского парка. Это герои мультфильмов «Котенок по имени Гав», «Маугли», «Ну, погоди!», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Матч-реванш».

Кроме того, здесь же прошли соревнования по уличным танцам.

Организаторами выступили Управление по делам молодежи и молодежный общественный совет.