Татары Украины отметили Сабантуй

Татары Украины считают Сабантуй важнейшим событием и готовятся к нему заранее.

Известное на весь мир татарское гостеприимство, национальная самобытность и добрый дух Сабантуя привлекают людей самых разных национальностей и вероисповеданий, объединяя и сближая их.

А потому Сабантуй с удовольствием празднуют не только представители татарской диаспоры.

28 мая во Всеукраинском Татарском культурном центре «Туган Тел» г. Киева отметили национальный праздник Сабантуй.

Гостям была предложена обширная программа, включающая народные игры, спортивные состязания, выступления национальных коллективов и, конечно, дегустацию блюд татарской кухни.

Выступая на торжественной церемонии открытия мероприятия, руководитель Представительства Россостудничества в Украине Константин Воробьев тепло поздравил многочисленных участников и гостей с праздником, насчитывающим более чем тысячелетнюю историю.

«Жить без традиций – значит отказаться от собственной истории. Татарскому народу присуще умение хранить и передавать следующим поколениям многовековые обычаи, свою самобытную культуру». — отметил в своем выступлении Константин Воробьев.