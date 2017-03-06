С выпускниками Гарвардской школы бизнеса встретился Рустам Минниханов

Тринадцать успешных молодых людей родом из разных стран и государств, в том числе и России, принимала делегация управленцев республиканского уровня под руководством лидера Татарстана.

Первый приезд выпускников Гарвардской школы бизнеса состоялся в прошлом году, и местами посещения были Москва и Санкт-Петербург.

В этот раз столица Татарстана не менее значима и интересна. Гости успели побывать в IT-парке и Иннополисе. «Гарвардцев» впечатлил размах поддержки инноваций, о чем они сообщили в самом начале встречи.

На вопрос выпускников Гарвардской школы, «в чем же секрет успехов Татарстана, если о достижениях республики знают далеко за рубежом», Рустам Минниханов ответил: «Преемственность. Мы развиваем успех, — ответил Рустам Минниханов. – Четкая система управления дает результат. В этом и есть секрет успеха Татарстана. У нас были хорошие стартовые позиции: нефтедобыча, нефтехимия, производства, развитое сельское хозяйство. Мы не боимся нового и развиваемся».

«Многие из выпускников Гарвардской школы бизнеса хотели бы, набравшись опыта, вернуться на родину. Но не все знают, где они могут быть востребованы. То, что мы здесь увидели, и прием, который был оказан, доказывает интерес Татарстана. Мы хотели бы в следующий раз привезти большую группу. В Гарвардской школе бизнеса учились и учатся более 200 россиян, которые были бы рады сюда приехать», — обратились с предложением к Рустаму Минниханову выпускники Гарварда.