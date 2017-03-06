В казанском речном порту пройдет круизный праздник

Большой круизный праздник пройдет 12 июня в казанском речном порту.

Начнется праздник с запуска в небо воздушных шаров, а во время праздника гости также смогут посетить некоторые суда и получить информацию о расписании речных круизов из Казани.

Пять теплоходов откроют свои двери для того, чтобы жители и гости столицы смогли окунуться в атмосферу речного туризма.

Посетители смогут прогуляться по пяти круизным кораблям, принять участие в играх, побороться в конкурсе за бесплатную путевку. Для детей откроются специальные игровые зоны.

Жители и гости города получат возможность оценить состояние круизных кораблей, осмотреть каюты и узнать, какие маршруты предлагаются в этом сезоне.

Участниками праздника станут крупнейшие круизные туроператоры, которые предоставят возможность купить путевки со скидками.

«Этот круизный праздник в таком большом масштабе проводится в Казани второй год. Он позволяет не только убедиться в функциональности российских теплоходов, но и познакомиться со всеми дружелюбными членами экипажа», — рассказал председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.