Лучшая интернациональная семья Приволжья — Хабиевы из Челнов

В Перми проходил региональный конкурс «Успешная семья Приволжья» — всего в финал попали 14 семей.

Татарстан на фестивале-конкурсе представляла челнинская семья Хабиевых — Дилюза, Руслан, их дочь Ясмин, сыновья Эрнест и Искандер.

В Пермь Хабиевы поехали с многочисленными родственниками (всего 21 человек) – они болели за них и поддерживали на конкурсе.

Челнинцев отметили в номинации «Интернациональная семья».

«У нас в роду есть чуваши, башкиры, украинцы. Старшая сестра замужем за китайцем, двоюродный братишка женат на украинке, дядя родной был женат на казашке, племянник наполовину афганец», — рассказала «Челнинским известиям» Дилюза Рифовна.

Жюри возглавляла Яна Поплавская. А первое место фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья-2016» завоевали Идрисовы из Ульяновской области, поэтому в следующем году фестиваль пройдет в Ульяновске.