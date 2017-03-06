На форум «РИФ.Иннополис» соберутся программисты со всей России

Российский интернет-форум «РИФ.Иннополис-2016» и конференция разработчиков системного и инструментального ПО – OS DAY-2016, которые пройдут в Иннополисе 9-10 июня.

«РИФ.Иннополис» – это ежегодный форум, посвященный развитию интернет-отрасли и интернет-технологий, сфокусированный на формировании новой цифровой экономики.

Ключевые темы 2016 года – это интернет-бизнес, развитие электронной коммерции в России, образование в сфере IT, цифровой маркетинг, веб-разработки, мобильные технологии, интернет-предпринимательство и др.

Праздник в честь дня рождения Иннополиса стартует 9 июня в 18.00. Предусмотрена обширная развлекательная программа, различные конкурсы. Праздник могут посетить как участники форума, так и обычные горожане.

В рамках форума планируется обсудить вопросы IT-образования в России, экономику Рунета, импортозамещение и развитие технологий, медиа- и финансовую грамотность населения ПФО. Также будут подведены итоги первого года деятельности города Иннополиса.

Иннополис уже второй раз принимает «РИФ.Иннополис» в дни своего дня рождения. За это время Иннополис приобрел славу абсолютно безопасного города, в котором за год было зафиксировано всего одно правонарушение в отношении гражданских лиц.

Сейчас население Иннополиса составляет около 1900 человек, из них 1100 – постоянные жители, в том числе 200 детей. В Университете Иннополиса обучаются 300 студентов, еще 275 планируются к набору в этом году.