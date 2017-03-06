В Петербурге презентовали туристический центр города Казани

Татарстан – это регион мира и гармонии. А «Третья» столица России истоически впитала в себя колорит двух разных мировых культур — мудрого Востока с его любовью к волшебным сказкам, пышному убранству и рационального Запада с его деловой хваткой и активной экономической деятельностью.

Казань с ее впечатляющим Кремлем, мечетями, церквами и богатыми музеями, является уникальной достопримечательностью туристических маршрутов по Волге и входит в список городов всемирного наследия, отмечена дипломами и медалью ЮНЕСКО.

На улицах города Казань начал свою работу проект «Гостеприимная Казань».

Волонтеры будут дежурить на главных городских улицах, чтобы помочь туристам сориентироваться.

Казань за год посетили 2,1 миллиона туристов. В прошлом году турпоток в столицу Татарстана вырос на 20% – Казань приняла 2,1 миллиона гостей, поставив новый рекорд посещаемости.

Увеличился и средний период пребывания путешественников в Казани: в 2014 году он составлял 2-3 дня, а в прошедшем году – уже 3-4 суток.

Столица Татарстана возглавила топ-10 лучших российских городов для путешествий с детьми этой зимой, входит в пятерку городов, популярных у россиян в прошлом году и занимает четвертое место в списке самых востребованных городов России для поездок на День всех влюбленных.

В Санкт-Петербурге состоялась презентация Регионального центра развития внутреннего туризма города Казань.

На презентацию были приглашены главный врач санатория «Ливадия» и креативный директор музея «Дом Верблюда» Казани Александр Жиберин.

В мероприятии приняли участие руководители и менеджеры туроператоров и туристических компаний Санкт-Петербурга, заинтересованные в сотрудничестве с Республикой Татарстан, представители татарской общественности региона.

Гости мероприятия проявили большой интерес, к данной презентации, было задано много вопросов.

Мероприятие было организовано Постоянным представительством Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.