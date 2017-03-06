В столице РТ встретились блогеры со всей России

НеФорум — это ежегодная встреча популярных блогеров и активных пользователей социальных сетей, имеющих тысячи и миллионы подписчиков. Это самая масштабная блог-конференция в России и странах СНГ.

3 июня в Казань съехались более 500 человек со всей России на НеФорум блогеров; он проходит уже 5-й раз.

Ранее собрание для «новых медиа» проходили в Москве, Новосибирске, Уфе и даже в Минске. Но организаторы уже признали нынешний НеФорум «самым масштабным».

Он проходит на стадионе 45-тысячнике Kazan Arena. Поле стадиона переоборудовали для интерактивных развлечений. Здесь представлены стенды мобильных операторов, «Вконтакте», «Одноклассников» и других сетей.

Тут царит неофициальная атмосфера: кто-то рядом прыгал, играл, селфился, фотографировал, вёл онлайн-трансляцию с места на свой YouTube-канал. Кто-то в это время мог кидать тарелки, кто-то играть в футбол, фотографироваться с динозаврами (4 июня на стадионе открыватся парк динозавров).

Представители соцсетей рассказывали о нововведениях: новых сервисах, инструментах продвижения и монетизации.

В шесть утра четверо популярных блогеров Полина Бржезинская, Мария Горячева, Константин Павлов и Татьяна Рыбакова встретились в кабинете президента с Миннихановым, чтобы повторить его знаменитый снимок площади Свободы и панорамы Казани.

С этой фотографии и пожелания «Доброе утро, Татарстан» Минниханов начинает почти каждый свой рабочий день.

Минниханов планирует встретиться с участниками НеФорума.