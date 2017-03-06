Рустам Минниханов и школьник Степа открыли «Юркин парк»

Самый большой парк динозавров в России открылся в столице Татарстана. Новая достопримечательность Казани получила название «Юркин парк».

Рустам Минниханов принял участие в открытии самого большого динопарка в стране. Парк расположился на территории стадиона «Казань-Арена».

Площадь парка более 6 га. В нем установлены 150 динозавров и 25 диноаттракционов. При этом, если взглянуть на парк с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что он создан в виде гигантского отпечатка лапы доисторического динозавра.

Звезда Рунета, школьник из Москвы Степан Савельев, прославившийся как «Король динозавров», сопровождал Президента Татарстана Рустама Минниханова во время открытия крупнейшего в стране парка дизозавров.

«Парк динозавров открыт!!! Ура!», — написал Савельев на своей страничке во «ВКонтакте» и сделал репост совместного с Рустамом Миннихановым фото.

Парк несет и образовательную функцию. В специальных зонах дети смогут почувствовать себя археологами и палеонтологами и проводить «раскопки останков динозавров». Предусмотрена зона аркадных игр, также дети смогут порисовать цветным песком, слепить динозавров, посетить мастер-классы.

Гостям разрешено фотографироваться с фигурами динозавров, а дети смогут даже покататься на некоторых из них. Для этих целей в парке будут установлены три пятиметровые фигуры на колесах. Кроме того, в бассейне диаметром 30 м дети смогут покататься на лодочках в виде драконов и динозавров.

В рамках открытия прошел флешмоб – все счастливые обладатели пригласительных билетов выстроились в фразу «Юркин парк».