В столице Австрии впервые отметили Сабантуй

Татарский народный праздник Сабантуй недавно прошел в Вене, в столице Австрии.

Праздник отмечали в одном из центральных парков города.

В этом году он был организован впервые, однако около 400 гостей собрались на Сабантуй и среди них были представители республики Татарстан.

Первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров тепло поздравил собравшихся, а певцы Алсу Абульханова, Фердинанд Фатхи, Динар Байтемиров порадовали песнями на родном языке.

Известный музыкант Муса Маликов подзадоривал гостей Сабантуя народными мелодиями.

На Сабантуе в Вене присутствовал сотрудник посольства Российской Федерации в Австрии Игорь Никитин.

Основной организатор праздника — общество татар Австрии «Мирас».