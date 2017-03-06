VII Всероссийский сельский Сабантуй прошел в Ульяновской области
3-4 июня в районном центре Старая Кулатка Ульяновской области прошел VII Всероссийский сельский Сабантуй.
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в официальной части праздника.
Глава республики Татарстан отметил, что в Ульяновской области делается все для того чтобы сохранить мир и согласие между представителями разных национальностей и религиозных конфессий.
Он поблагодарил всех, кто прибыл на Всероссийский сельский Сабантуй.
«Бэйрэм белен! С праздником!» – закончил свое выступление Президент РТ.
Праздничные гуляния продолжились выступлениями лучших мастеров борьбы на поясах со всей России.
На площадках национальной деревни и главном майдане тем временем развернулись народные гуляния с конкурсами и забавами.
В Instagram лидера республики можно увидеть кадры концертных программ.
Главу Ульяновской области Рустам Минниханов запечатлел с кузнечным молотом и на татарской свадьбе.
Молодоженам – Ильнуру и Юлии Президент Татарстана пожелал счастья.