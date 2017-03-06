VII Всероссийский сельский Сабантуй прошел в Ульяновской области

3-4 июня в районном центре Старая Кулатка Ульяновской области прошел VII Всероссийский сельский Сабантуй.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в официальной части праздника.

Глава республики Татарстан отметил, что в Ульяновской области делается все для того чтобы сохранить мир и согласие между представителями разных национальностей и религиозных конфессий.

Он поблагодарил всех, кто прибыл на Всероссийский сельский Сабантуй.

«Бэйрэм белен! С праздником!» – закончил свое выступление Президент РТ.

Праздничные гуляния продолжились выступлениями лучших мастеров борьбы на поясах со всей России.

На площадках национальной деревни и главном майдане тем временем развернулись народные гуляния с конкурсами и забавами.

В Instagram лидера республики можно увидеть кадры концертных программ.

Главу Ульяновской области Рустам Минниханов запечатлел с кузнечным молотом и на татарской свадьбе.

Молодоженам – Ильнуру и Юлии Президент Татарстана пожелал счастья.