«Лаборатория Касперского» откроет в Иннополисе центр по борьбе с киберугрозами

Обучающий центр по борьбе с киберугрозами для промышленных предприятий планирует открыть в Иннополисе «Лаборатория Касперского».

Учебные программы университета Иннополис охватывают такие высокотехнологичные сферы, как разработка ПО, робототехника, управление большими данными, искусственный интеллект и безопасность компьютерных сетей.

Опыт и накопленные за годы борьбы с киберугрозами экспертные сведения «Лаборатории Касперского» помогут университету сформировать сильную базу знаний для студентов, выбравших в качестве своей профессии кибербезопасность.

Обучение построят в формате трехдневного тренинга, на котором будут рассказывать об актуальных угрозах и основных типах атак на промышленные объекты. Также на курсах расскажут, как бороться с кибератаками.

Компания и университет намерены обмениваться результатами своих исследований, работать над совместными научными проектами, повышать качество обучения и подготовки молодых IT-профессионалов и выявлять перспективные инновационные проекты.

«Уверен, что наше сотрудничество с Иннополисом принесет пользу не только для нас, но и в целом для высокотехнологичного бизнеса в России. В конце концов, будущее за молодыми, в том числе и будущее IT-отрасли». — заявил Евгений Касперский.