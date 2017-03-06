Сабантуй-2016: Ташкент, Баку, Алматы

Ташкент:

Старт татарскому народному празднику Сабантуй-2016 в Узбекистане дан в Янгиюле Ташкентской областиВ.

В центральном парке имени Алишера Навои г.Янгиюля, при организационном содействии Янгиюльского хокимията, Татарский общественный культурный центр (ТОКЦ) Янгиюльского района провел народный татарский праздник Сабантуй-2016.

В концертной программе праздника участвовали самодеятельные артисты и танцевальные коллективы из г.Янгиюля, г.Чирчика и г.Ташкента, в том числе и детские танцевальные коллективы из Янгиюльского района.

Мероприятие освещалось государственной телерадиокомпанией Узбекистана для подготовки творческих программ.

Баку:

В Баку национальный татарский праздник Сабантуй прошел в парке имени Гейдара Алиева поселка Сураханы.

Исполнительный директор фонда «Татар гаилэсе» Миляуша Гайфуллина от имени Республики Татарстан и Всемирного конгресса татар поздравила всех с праздником Сабантуй, особо подчеркнув гостеприимство народа Азербайджана.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана, России и Татарстана.

На Сабантуе были проведены различные конкурсы, выступили татарские певцы и музыканты.

Алматы:

«Праздник удался, — резюмировал президент Ассоциации татар и башкир Казахстана Ринат Абдулхаликов. — Алматы ещё раз показал свой уровень культурной столицы. Мы вместе, а значит, мы сильны под нашим общим шаныраком Казахстана».

Гостей Сабантуя встречал палаточный город мастеров 1000-летия. Ювелиры, чеканщики, гончары и другие мастеровые демонстрировали своё ремесло.

В спортивной зоне и в зоне национальных игр проходили состязания на силу, ловкость и быстроту. Победителем борьбы куряш стал наш соотечественник Ринат Салыкбаев.

На всех площадках проведения праздника была организована продажа татарских национальных блюд.

Мероприятие прошло при поддержке акимата г.Алматы, Ассамблеи народа Казахстана, Посольства Российской Федерации.