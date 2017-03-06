Всероссийский фестиваль водных фонариков. Загадай желание!

10 июня Казань впервые примет Всероссийский фестиваль водных фонариков.

Во время конкурса жители и гости города станут участниками красивого ритуала и в темное время суток смогут спустить на воду фонарики и загадать желания.

В этот волшебный вечер все желающие соберутся в Парке Дворца земледельцев, где под романтические мелодии фонарики наполнят водную гладь самыми сокровенными желаниями, которые непременно сбудутся!

Ожидается, что в фестивале примут участие более 500 участников.

На Фестивале будут представлены два типа Водных фонариков, назначение которых, согласно легенде, отличается, но существенно дополняет друг друга.

Один из них – фонарик-лотос, который, согласно поверью, исполняет романтические мечты.

Другой — фонарик в форме кубов, которые исполняют материальные мечты. На каждой из четырех сторон этого фонарика владелец должен написать свое желание.

Организаторы уверены — все, непременно все сбудется!

Желающих принять в нем участие организаторы просят приходить к 20:00, чтобы без проблем приобрести комплект участника и занять удобное место на берегу.