Всероссийский фестиваль водных фонариков. Загадай желание!
10 июня Казань впервые примет Всероссийский фестиваль водных фонариков.
Во время конкурса жители и гости города станут участниками красивого ритуала и в темное время суток смогут спустить на воду фонарики и загадать желания.
В этот волшебный вечер все желающие соберутся в Парке Дворца земледельцев, где под романтические мелодии фонарики наполнят водную гладь самыми сокровенными желаниями, которые непременно сбудутся!
Ожидается, что в фестивале примут участие более 500 участников.
На Фестивале будут представлены два типа Водных фонариков, назначение которых, согласно легенде, отличается, но существенно дополняет друг друга.
Один из них – фонарик-лотос, который, согласно поверью, исполняет романтические мечты.
Другой — фонарик в форме кубов, которые исполняют материальные мечты. На каждой из четырех сторон этого фонарика владелец должен написать свое желание.
Организаторы уверены — все, непременно все сбудется!
Желающих принять в нем участие организаторы просят приходить к 20:00, чтобы без проблем приобрести комплект участника и занять удобное место на берегу.