Столица Татарстана в тройке самых востребованных туристических направлений на День России

Самые популярные направления отдыха российских туристов на праздничные выходные определили туристический сервис Travel.ru и агентство «ТурСтат».

Рейтинг составлен по данным броней отелей с 11 по 13 июня 2016 года туристами, путешествующими самостоятельно.

В Топ-10 российских городов по популярности поездок в июньские праздничные выходные входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Симферополь, Севастополь, Новосибирск и Иркутск.

Казань занимает третье место среди городов России по популярности поездок.

В среднем путешественники приезжают в Казань на 2,5 дня, и тратят на проживание порядка 2,9 тыс. рублей в сутки. Для сравнения, в Питере туристы чаще всего отдыхают три дня, а сутки проживания обходятся им в 4 тысячи рублей.

По сравнению с прошлым годом число июньских онлайн-броней в Казань выросло на четверть.