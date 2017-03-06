В Иннополисе появится филиал одной из крупнейших поисковых систем и IT-разработчиков

В самом молодом городе России начала работу конференция «Цифровая индустрия промышленности России».

В ней принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, члены Правительства республики, руководители крупных компаний и корпораций России и Татарстана.

Сразу 6 документов было подписано в рамках стартовавшей в Иннополисе конференции «Цифровая индустрия промышленности России».

Министерство информатизации и связи РТ заключило соглашение с ООО «Яндекс».

Согласно подписанному документу, на территории Иннополиса должен появиться филиал одной из крупнейших поисковых систем и IT-разработчиков.

Здесь же будут разрабатываться информационные продукты, программное обеспечение и осуществляться их продвижение на территории Иннополиса и республики в целом.

Президент Татарстана, приветствуя участников конференции «Цифровая индустрия промышленности России», обратился к генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову с предложением сделать ее ежегодной и, более того, «прописать» в Иннополисе.