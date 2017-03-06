Как в Татарстане планируют увеличить поток туристов

В настоящее время сфера туризма обеспечивает республике большое количество рабочих мест. Так, на данный момент в туриндустрии занято не менее 40 тыс. человек.

В этом году основное внимание в республике уделяется развитию туристско-рекреационных кластеров, малого речного флота, санаторного комплекса.

Также планируется развитие малого речного флота — необходимо обновить и создать парк малых речных судов. В настоящее время данный парк в республике располагает лишь 17 единицами.

Государственный комитет РТ по туризму начал работу с Министерством здравоохранения РТ по развитию медицинского туризма в Татарстане.

Сейчас определяется пакет медуслуг, которые можно предложить российским регионам и потенциальным зарубежным рынкам.

К 2020 году в Татарстане планируется достичь туристического потока в объеме 3,8 млн. человек.

Об этом сообщил на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству руководитель ведомства Сергей Иванов.