В Брюсселе весело отпраздновали Сабантуй

Люди съезжались из разных городов и соседних стран, для некоторых этот праздник стал экскурсом в молодость, поводом вновь окунуться в родную культуру, важным духовным событием.

Татары в Бельгии отметили Сабантуй!

На солнечной лужайке разворачивались фольклерные игры и состязания, такие как разбивание горшков, бег в мешках или с ложками и хрупкими яйцами на них, перетягивание каната и другие.

Застольное угощение напоминало бабушкины хлопоты у печи – очпочмаки и сумса, перемечи и чак-чак.

На этапе десерта была продемонстрирована работа большого тульского самовара на углях, которая также навеяла сельские мотивы далекого детства.

Ярким моментом Сабантуя стали выступления гостей из Казани – народного артиста РТ Ильсура Сафина, певицы Сембель Билаловой и театра танца “Сайдаш “.

Татарские песни то лирическими эмоциями погружали в воспоминания, то зажигательном ритмов ввязывали в пляс. Кстати сказать – народных танцев было в этот день немало благодаря присутствию коллектива “Сайдаш” и пляскам самих собравшихся.

Организуя сабантуй для соотечественников и коренному населению страны, татарская община Бельгии через свой яркий праздник показывает духовное богатство нации, умение сохранять и передавать красивые культурные традиции, демонстрирует сплоченность и организованность группы.