Республика Татарстан отмечает сегодня День России

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

Именно 12 июня Россия обрела и первого Президента. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы Президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.

Своим указом в 1994 году он придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия декларации о государственном суверенитете России.

Президент Татарстана обратился к жителям республики по случаю Дня России.

«Уважаемые татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником Российской Федерации – Днем России! Эта дата обращает нас к истокам современной российской государственности. Последние десятилетия были важным и плодотворным периодом. И сегодня мы гордимся, что живем и работаем в стране с великой историей и богатейшей культурой, где патриотизм стал ведущей идеей всего общества.», – говорится в поздравительном тексте Президента РТ.

По мнению Рустама Минниханова, динамичное развитие Татарстана и его растущий вклад в укрепление могущества страны на практике доказывает, что Россия сильна регионами.

На Кремлевской набережной Казани начались праздничные мероприятия по случаю Дня России.

Горожане и гости столицы Татарстана собираются на праздничной площадке возле сквера Дворца земледельцев.

Волонтеры раздают всем ленточки с цветами российского флага, а также красные, синие и белые воздушные шары, на которых получившие их должны написать свои пожелания стране.

Открыты интерактивные площадки и фотозоны. На одной из площадок дети стараются забивать голы в поддержку сборной России, участвующей в чемпионате Европы во Франции. Другие принимают участие в конкурсе рисунков на асфальте.

Сегодня, в День России, в поселке Алексеевское состоится XIV фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны-2016».

В программе фестиваля – ярмарка-продажа изделий народного промысла «Город мастеров», работа мастер-классов, детская площадка. Будет представлен проект «Казачья слобода» с участием военно-исторических клубов

В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы различных жанров. Прозвучат казачьи, народные и духовные песни и канты, колокольные звоны различных традиций и школ.