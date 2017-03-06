В центре Казани прошли наполеоновские сражения
Ко Дню России в Казани реконструировали события двух отечественных войн.
Первый день, 11 июня, был посвящен наполеоновским войнам. Была не только военная, но и «мирная» программа.
Все желающие (всего набралось более 200 человек) смогли увидеть солдатский бивуак, где для них разыграли эпизоды походной жизни начала XIX века, и познакомиться традициями дуэлей.
Главным событием стала реконструкция эпизодов боевых действий эпохи наполеоновских войн. Почти 200 человек, смогли воочию наблюдать за сюжетной инсценировкой сражений Российской императорской армии и Великой армии Наполеона.
Второй день реконструкции, 12 июня, был посвящен Великой Отечественной войне.
Во дворе Национального музея РТ жители и гости Казани увидели эпизоды военной и мирной жизни того времени.