В центре Казани прошли наполеоновские сражения

Ко Дню России в Казани реконструировали события двух отечественных войн.

Первый день, 11 июня, был посвящен наполеоновским войнам. Была не только военная, но и «мирная» программа.

Все желающие (всего набралось более 200 человек) смогли увидеть солдатский бивуак, где для них разыграли эпизоды походной жизни начала XIX века, и познакомиться традициями дуэлей.

Главным событием стала реконструкция эпизодов боевых действий эпохи наполеоновских войн. Почти 200 человек, смогли воочию наблюдать за сюжетной инсценировкой сражений Российской императорской армии и Великой армии Наполеона.

Второй день реконструкции, 12 июня, был посвящен Великой Отечественной войне.

Во дворе Национального музея РТ жители и гости Казани увидели эпизоды военной и мирной жизни того времени.