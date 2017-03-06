Глава РТ рассказал начинающим бизнесменам, где взять деньги на бизнес

10 июня в Казани состоялась встреча в формате «Бизнес и власть: откровенный разговор».

С местными предпринимателями встречался Президент РТ.

Во встрече принимали участие более 200 представителей бизнеса. На повестке дня: деятельность контрольно-надзорных органов, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка фермеров, госзакупки и многое другое.

Один из молодых бизнесменов задал прямой вопрос главе республики: «Где взять деньги?».

Рустам Минниханов, улыбаясь, ответил: «Прежде всего — у своих родителей. Если не получается — невесту богатую найди или иди в банк».

Другие яркие высказывания президента можно услышать, посмотрев запись события: