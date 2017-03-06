Фестиваль мыльных пузырей собрал более тысячи участников

Ежегодный семейный фестиваль мыльных пузырей состоялся в казанском парке культуры и отдыха имени Горького.

12 июня погода была по-настоящему летней — солнечной, с легким ветром и тысячи посетителей пришли в парк Горького на Фестиваль мыльных пузырей.

Организаторы приготовили для гостей разнообразную программу: массовый запуск мыльных пузырей, конкурсы от ведущих, в которых были задействованы не только дети, но и их родители, розыгрыши призов, благотворительные ярмарки и т.д.

На территории парка каждый мог найти себе занятие по вкусу — например, сделать себе аквагрим, посмотреть вокальное представление от творческого коллектива, заняться йогой на свежем воздухе или просто полежать на коврике на зеленой поляне.