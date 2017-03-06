Ирландский марафонец пешком добрался до Казани

Марафонец Тони Манган начал свое путешествие 27 февраля из Дублина. С собой он взял коляску с вещами, которую назвал «Nirvana».

14 июня ирландский сверхмарафонец, путешествующий пешком пересек границу Татарстана.

Сегодня Тони Мангана в Казани встретит группа марафонцев во главе с Ильдаром Вафиным.

О цели своего путешествия Тони Манган сообщает так: «Некоторые считают, что я сумасшедший. Но я просто пытаюсь осуществить мою мечту, как и многие! У каждого должна быть мечта! Если ее нет, то тогда идите спать. Основной посыл моего путешествия — помните, что ранняя диагностика раковых заболеваний может спасти жизнь!».

Марафонец преодолел уже около 3503 км. После Казани он пройдет через Уфу, Челябинск, Красноярск, Иркутск в Монголию, Китай и т.д.

Это уже его второе кругосветное путешествие пешком, сообщает пресс-служба минспорта РТ.