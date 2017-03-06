В столице РТ планируют установить съедобный рекорд

В Казани сложат самую большую улыбку из печенья.

25 июня на площади перед центром семьи «Казан» будет сложен самый большой «смайлик» из разноцветного печенья.

Праздник хорошего настроения пройдет в Казани неслучайно. Согласно исследованию «Индекс счастья», Казань – самый счастливый город России.

Индекс рассчитывался по данным соцсетей. Оказалось, что казанцы наиболее позитивны в своих сообщениях. Поэтому улыбка площадью 90 кв. метров появится именно здесь.

Если все пойдет по плану, акция попадет в «Книгу рекордов России». Все желающие смогут не только понаблюдать за рекордом, но и поучаствовать в создании гигантского «смайлика». После его дадут попробовать на вкус.