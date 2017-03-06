Флешмоб В Instagram собрал любителей татарской песни

Татарский народ очень любит петь песни, а количество татарских исполнителей на эстраде с каждым годом все больше и больше.

Организаторы необычной акции решили использовать этот феномен для популяризации татарского языка и культуры в интернете.

Суть флешмоба заключается в том, что участникам надо спеть самую любимую песню на татарском языке и выложить в Instagram c хэштэгом: #ЯратканЖырым («Любимая песня»).

Более 400 человек присоединились за три недели к посвященному популярным татарским песням флешмобу в социальной сети Instagram.

Среди участников флешмоба – жители российских городов и татары Бельгии, США, Турции. Все они активно перепевают песни Ришата Тухватуллина, Радика Юлъякшина, Салавата и Фирдюса Тямаева.

Посты в Instagram уже выложили российский хоккеист Наиль Якупов и российский актер театра и кино Риналь Мухаметов.

Организаторы флешмоба — инициативная группа @MinemYaratkanTatarTelem («Мой любимый татарский язык») и @Tatar__malay («Татарин»).