Делегация РТ представит в Санкт-Петербурге инвестпроекты на 111 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл 15 июня с рабочей поездкой в Санкт-Петербург. Основная цель поездки – участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),

Пять инвестиционных проектов общей стоимостью 111,4 млрд рублей планирует представить Татарстан на Петербургский международный экономический форум, который стартует сегодня, 16 июня.

В частности, в список вошли проекты строительства международного выставочного центра Kazan Expo, семейного развлекательно-образовательного тематического парка «Волга Дискавериз», Свияжского мультимодального логистического центра, моста через Каму и создания современного крупнотоннажного комплекса олефинов.

Р.Минниханов как председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России примет участие в общем собрании АИРР, которое состоится 17 июня в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума, и в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.