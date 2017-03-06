В Казани состоится фестиваль творчества работающей молодежи

В Татарстане стартовал прием заявок на IV открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман».

Призовой фонд «Созвездия для взрослых» составит 2 млн рублей, а именем обладателя Гран-при назовут звезду в созвездии Большой Медведицы.

Участниками фестиваля станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, закончившие университет. Здесь они смогут реализовывать свой творческий потенциал. Отборочные этапы фестиваля пройдут в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани.

Отборочные туры и финал будут транслироваться в прямом эфире.

Планируется, что в фестивале примут участие представители 100 стран.

За главную награду полагается денежная премия в 200 000 рублей. Фестиваль будет проводиться ежегодно.