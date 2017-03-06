Уличный фестиваль «Кинолето» ждет своих зрителей

В парках и скверах столицы Татарстана каждый четверг под открытым небом можно увидеть всеми любимые киноленты.

Старт фестиваля пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени М.Горького.

Первым фильмом, который увидят жители и гости города, станет всеми любимая картина «В бой идут одни старики».

Перед кинопоказом состоится «Литературный дворик», будут организованы буккроссинг, книжная выставка, посвященная Году российского кино, мастер-классы, ролевые чтения, выступления известных поэтов и бардов, работа мобильного библиотечного комплекса.

Кроме киносеанса ожидается интерактив с воспитанниками студии Константина Хабенского и трансляция анимационного сериала «Зилантовы сказки» от студии «Татармультфильм».