Чиновников, отвечающих за развитие предпринимательства в РТ ждет экзамен

В Татарстане действует бесплатная программа обучения предпринимателей «Бизнес-класс» от Сбербанка России и компании Google .

Однако программа по-прежнему менее популярна в районах республики, чем ожидалось. Активно занимаются лишь 46 процентов, или порядка 2600 слушателей.

Об этом сообщалось на совещании под председательством Президента Татарстана, которое собрало руководителей министерств и ведомств, глав районов и крупных организаций.

Рустам Минниханов поручил следить за развитием этой программы. «Я прошу вести эту работу до конца. На самом деле, после завершения обучения пригласим лучших выпускников, кто прошел обучение, и для представителей районов проведем аттестацию: насколько ваши представители, отвечающие за развитие предпринимательства, соответствуют навыкам, которые были представлены программой „Бизнес-класс“.