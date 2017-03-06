Иннополис объявил открытый всероссийский конкурс на разработку герба

Дизайнеры со всей России приглашаются принять участие в конкурсе на разработку логотипа и герба города Иннополис.

Задача конкурса – создать образ умного и энергичного города, связанного с современными технологиями, способного идентифицироваться на международном и федеральных уровнях.

Необходимо разработать единую систему идентификации города, которая будет включать в себя герб и логотип Иннополиса, а также основные носители стиля.

Подать работу можно до 30 июля 2016 года, итоги будут подведены в середине августа.

Жюри из представителей Иннополиса и школы креативного мышления ИКРА отберет 10 лучших работ и пригласит их создателей в Иннополис на образовательный кампус и доработку концепций.

Из финалистов расширенное жюри выберет 2 лучшие работы, которые будут вынесены на голосование жителей Иннополиса.

Победитель получит 300 тыс. рублей.