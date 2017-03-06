На фестивале «Великий Болгар» выберут лучшую «средневековую семью»
Фестиваль «Великий Болгар» пройдет 13 и 14 августа. Зрители окунутся в атмосферу средневековья. На площадках «Великого Болгара» пройдут сражения воинов, концерты, ярмарки и многое другое.
Среди зрителей и гостей фестиваля пройдет конкурс костюмов «Папа, мама, я — средневековая семья». Условие лишь одно: приехать в Болгар всей семьей в средневековых костюмах.
Отбор на звание лучшей средневековой семьи пройдет в два этапа:
1. Компетентное жюри выберет семьи, которые максимально точно воссоздали костюмы средневековой Руси, Европы и Азии.
2. С помощью лототрона будет выбрана семья-победитель. Они получат меч с памятной гравировкой.
Все участники конкурса получат фестивальные монеты – булгарики. Они являются фестивальной денежной единицей.
На булгарики можно пострелять из средневекового оружия, примерить доспехи, купить VIP-места около ристалища и многое другое.
Реконструкторы и участники фестиваля к конкурсу не допускаются, сообщает Госкомитет РТ по туризму.