На фестивале «Великий Болгар» выберут лучшую «средневековую семью»

Фестиваль «Великий Болгар» пройдет 13 и 14 августа. Зрители окунутся в атмосферу средневековья. На площадках «Великого Болгара» пройдут сражения воинов, концерты, ярмарки и многое другое.

Среди зрителей и гостей фестиваля пройдет конкурс костюмов «Папа, мама, я — средневековая семья». Условие лишь одно: приехать в Болгар всей семьей в средневековых костюмах.

Отбор на звание лучшей средневековой семьи пройдет в два этапа:

1. Компетентное жюри выберет семьи, которые максимально точно воссоздали костюмы средневековой Руси, Европы и Азии.

2. С помощью лототрона будет выбрана семья-победитель. Они получат меч с памятной гравировкой.

Все участники конкурса получат фестивальные монеты – булгарики. Они являются фестивальной денежной единицей.

На булгарики можно пострелять из средневекового оружия, примерить доспехи, купить VIP-места около ристалища и многое другое.

Реконструкторы и участники фестиваля к конкурсу не допускаются, сообщает Госкомитет РТ по туризму.