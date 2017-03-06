Сабантуй прошел в северных регионах России

В Екатеринбурге с размахом отметили Сабантуй.

В Екатеринбурге, 18 июня прошли масштабные гуляния, посвященные празднику татарской и башкирской культуры Сабантуй. Солнечная погода и насыщенная программа собрали в парке тысячи горожан.

С самого утра у главного входа в парк горожан встречали «национальные подворья», где можно было познакомиться с бытом, культурой и традиционными угощениями народов.

По традиции, празднование Сабантуя сопровождается спортивными состязаниями и народными играми.

Красноярский Сабантуй.

Праздник «Содружество на Енисее» в гостях на Сабантуе» прошел в Красноярске 12 июня в день празднования Дня России на о. Татышев.

В последние 5 лет праздник «Сабантуй» проводится на территории края более чем в 20-ти городах и селах края. Красноярский край лидер среди регионов СФО по количеству проводимых Сабантуев на своей территории.

Ежегодно в крае в праздниках «Сабантуй» принимают участие свыше 20 000 жителей сел и городов.

Посетители соревновались в борьбе куреш, участвовали в национальных забавах: гири, наклонный бум, вертикальный столб и многих других.

Победители были награждены призами.

Ухта провела XV юбилейный праздник Сабантуй.

В Ухте 12 июня состоялось открытие XV юбилейного этнокультурного праздника Сабантуй.

Присутствующим были предложены двенадцать видов конкурсов и состязаний для людей различных возрастных групп и уровня физической подготовки. Победителям во всех конкурсах вручались призы.

Победителю-батыру в основном состязании – национальной борьбе «Корэш» был вручен главный приз живой баран.

В концертной программе праздника звучали песни и танцы в исполнении ансамблей «Дуслык» и «Айсылу» НКА «Бердэмлек» и творческих коллективов города.

Члены молодежного клуба «Яшьлек» Раниф Габдулхаков и Альбина Хакимова дважды прошли по кругу с огромным подносом, угощая всех присутствующих национальной выпечкой чак-чак.

Погода в этот день была, на удивление, солнечной и жаркой. Праздничное мероприятие посетило около 7 тысяч человек.

Праздник Сабантуй удался!