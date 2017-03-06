Гламурных жительниц Казани приглашают на «Велодевичник»

В программе девичьей велопрогулки – общение, катание, фото и посещение исторических мест.

Главные задача акции – пропаганда активного и позитивного образа жизни, а также борьба с банальностью.

Красавицы в платьях прокатятся по основным достопримечательностям города.

Для участия в велопрогулке девушки должны как следует нарядиться – достать из шкафа все самое гламурное. Юбки, платья, сарафаны, гольфы, чулочки, бантики, ленточки – подойдет все!

Будет конкурс на самый украшенный велосипед! Приз за самый лучший образ или костюм!!!

Цель организаторов мероприятия — борьба с банальностью и объединение девушек, ведущих спортивный образ жизни.

Приглашаются все желающие на женственную покатушку! Она состоится 25 июня в 11-00, сбор у Театра Камала!