Президент РТ в рейтинге самых влиятельных людей России

Редакция журнала GQ представила проект «150 самых влиятельных людей России».

Влиятельность – как ум, понятие многомерное и отчасти субъективное. Но как и ум, влиятельность либо есть, либо нет, говорится в презентации рейтинга.

Топ-150 разбит на тематические разделы:

• Политика;

• Бизнес;

• Искусство;

• Еда (здесь известные рестораторы);

• Медиа, социальные медиа, шоу-бизнес;

• Юриспруденция наука;

• Спорт;

По версии журнала GQ Рустам Минниханов вошел в рейтинг 150 самых влиятельных людей России.

«Возглавляемый Миннихановым регион, хотя имеет по факту огромную автономию, такого внимания, как та же Чечня, не привлекает, а крупные инвесторы любят его искренне и продуктивно», — говорится в презентации Минниханова.

Глава Татарстана расположился в разделе «Политика» между главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Составители рейтинга сопровождают каждое имя номинанта шуточными хэштегами, которые, по их мнению, больше всего символизируют персону. Минниханову достались: #президент #все_ровно #сабантуй.