Президент РТ в рейтинге самых влиятельных людей России
Редакция журнала GQ представила проект «150 самых влиятельных людей России».
Влиятельность – как ум, понятие многомерное и отчасти субъективное. Но как и ум, влиятельность либо есть, либо нет, говорится в презентации рейтинга.
Топ-150 разбит на тематические разделы:
• Политика;
• Бизнес;
• Искусство;
• Еда (здесь известные рестораторы);
• Медиа, социальные медиа, шоу-бизнес;
• Юриспруденция наука;
• Спорт;
По версии журнала GQ Рустам Минниханов вошел в рейтинг 150 самых влиятельных людей России.
«Возглавляемый Миннихановым регион, хотя имеет по факту огромную автономию, такого внимания, как та же Чечня, не привлекает, а крупные инвесторы любят его искренне и продуктивно», — говорится в презентации Минниханова.
Глава Татарстана расположился в разделе «Политика» между главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и патриархом Русской православной церкви Кириллом.
Составители рейтинга сопровождают каждое имя номинанта шуточными хэштегами, которые, по их мнению, больше всего символизируют персону. Минниханову достались: #президент #все_ровно #сабантуй.