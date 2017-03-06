На проведение Сабантуя в Москве Татарстан выделит 15 млн рублей

Татарстан выделит 15 млн рублей на проведение Сабантуя в Москве, который пройдет в воскресенье, 17 июля, в парке «Коломенское».

Ежегодно праздник посещают более 150 тыс. человек.

По сведениям из глубины веков Сабантуй (сабан туе – праздник плуга) отмечался еще в очень давние столетия. По завершении посевных забот татарский народ отрывался по полной! Песни, пляски, музыка, спортивные игры…

И спустя многие годы, главное в этом народном празднике осталось прежним. Все в его программе для прекрасного времяпрепровождения.

А это – музыкальные выступления, спорт, игры и, конечно же, хлебосольное гостеприимство с непременным атрибутом – великолепной татарской выпечкой!

В парке «Коломенское» разворачиваются настоящие татарские и башкирские деревни с домами, юртами и подворьем. Этот же татарский дом с подворьем устанавливается и на общегородском Сабантуе в автограде.

Также гости московского Сабантуя смогут поучаствовать в увлекательных конкурсах и аттракционах, сфотографироваться в национальных костюмах.