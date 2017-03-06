В Казани обсудят поддержку малого и среднего бизнеса

Депутаты Казгордумы в Ратуше собираются на очередное заседание.

В повестку дня включено 10 вопросов. Среди них поддержка и развитии малого и среднего бизнеса в Казани, внесение изменений в бюджет города на 2016 год, в прогнозный план приватизации муниципальной собственности, а также в решение «О размещении рекламных конструкций в Казани».

Народные избранники обсудят вопрос внесения поправок в решение Казанской городской Думы «О порядке участия представителей муниципального образования Казани в органах управления коммерческих организаций», «О порядке осмотра зданий, сооружений» и т.д.