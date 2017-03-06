«Книга рекордов России»: В Казани собрали смайлик из 18 тысяч печений

25 июня в Казани на площади перед «Чашей» собрали гигантский смайлик из 18 тысяч печений.

Съедобная улыбка заняла площадь в 90 квадратных метров. Достижение попало в «Книгу рекордов России».

Свой рекорд организаторы акции приурочили к результатам исследования «Индекса счастья», согласно которому столица Татарстана — самый счастливый город в России.

Возле Центра семьи «Казан» собралось более 1000 человек. На создание изображения огромного смайла-эмодзи из разноцветных печений ушло два часа.

Достижение было зафиксировано представителями «Книги рекордов России», после чего смайлик съели.