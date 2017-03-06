Мэр столицы РТ дал старт «Цветочному фестивалю»

24 июня Ильсур Метшин открыл перед театром кукол «Экият» фестиваль «Цветущая Казань-2016″.

Открылся фестиваль под мелодию «Вальса Цветов» из балета «Щелкунчик». Для собравшихся выступили местные творческие коллективы, певцы, танцоры и артисты.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году цветочный фестиваль посетили более 200 тыс. человек.

Свои экспозиции представили 23 организации из различных городов России. Среди них Москва, Тольятти и Самара.

Второй год поддерживается инициатива казанских компаний, которые занимаются ландшафтным дизайном, цветочным оформлением и отвечают за благоустройство города.

Мэр города Казань поблагодарил всех, кто показывает свое мастерство и талант, любовь и уважение к городу и к его жителям.

Затем он высадил вместе с маленькими казанцами на клумбах несколько цветочных кустов и осмотрел представленные композиции.