Гостей Татарстана приглашают на гастрономический фестиваль

Впервые национальный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» прошел в мае 2015 года.

В течение 12 дней жители и гости города познавали секреты приготовления национальных блюд и попробовали блюда самобытной татарской кухни.

В прошлом году в программе фестиваля были мастер-классы по приготовлению пищи, семинары правильного питания и национальная татарская музыка.

Изюминкой фестиваля стало голосование гостей за наиболее понравившееся блюдо национальной кухни с помощью специального жетона.

Второй гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» пройдет в столице Татарстана в период с 8 по 10 июля на территории Старо-Татарской слободы.

В этом году сроки проведения фестиваля сместились из-за празднования в мае Сабантуя.