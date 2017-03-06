Татары Германии отметили Сабантуй

В Германии, в столице федеральной земли, гордо именующей себя «свободное государство Саксония», Дрезден, состоялся любимый многими татарский праздник, Сабантуй.

18 июня Германо-российский институт культуры (ГРИК) распахнул свои гостеприимные ворота для татар – с веселой музыкой, танцами, играми, состязаниями и традиционной кухней татары и их друзья отметили свой самый главный праздник.

Со всех уголков Германии, из Татарстана, Москвы, Финляндии, Чехии и Франции в столицу Саксонии, прекрасный и неповторимый Дрезден, приехали в гости татары.

И даже капризная погода, то щедро одаривавшая всех потоками солнечного света, то посылавшая капли слепого дождика, не могла ни испортить настроения, ни тем более остановить праздник: веселились все – и стар, и млад, и даже при совсем негрозной дождевой сыпи песни продолжали взлетать в небо, а люд плясал и играл.

И хотя в городе в этот день проходил крупный фестиваль «Разноцветная республика Нойштадт» (район Дрездена), Сабантуй, определенно, был для многих вне конкуренции.

И какой же сабантуй бывает без игр и состязаний? Тут каждый мог показать свои умения и посостязаться в ловкости: перетягивали ли канат или бегали с яйцом в ложке, прыгали ли в мешках или подымали гирю, носили ли коромысла с ведрами, наполненными водой или сражались подушками на бревне.

Каждый мог найти себе забаву по душе.

Вместе с многочисленными татарскими гостями в празднике приняли участие и местные жители, и были даже беженцы с Кавказа, из Афганистана, а также сегодняшние жители Германии, однажды приехавшие сюда из Латинской Америки.

Словом, праздник получился в самом деле очень интернациональным.