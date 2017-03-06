В Татарстане планируют построить «Диснейленд»
Год назад Госкомитет РТ по туризму сообщал, что «Диснейленд» появится возле Иннополиса в Верхнеуслонском районе. За аналог хотели взять французский парк развлечений Futuroscope.
Однако французские инвесторы не торопятся из-за действия санкций.
Рустам Минниханов, недавно совершивший поездку в Южную Корею, предложил попробовать создать аналог центра в Казани и уже поручил найти площадку под размещение парка.
На создание парка развлечений вдохновил южнокорейский Lotte World, где ежегодно бывают 8 млн человек.
Парк считается самым большим в мире (его площадь составляет 128 тыс.кв.м.)
Поиском инвесторов для строительства в республике «Диснейленда» озабочено Агентство инвестиционного развития РТ.