Татары Бельгии посетили родину предков

18 человек от союза «Татары в Бельгии» побывали на родине предков, чтобы окунуться в национальную культуру.

18-19 июня они смогли соприкоснуться с древней цивилизацией Волжской Булгарии, пройтись по историческим местам столицы, посетить ремесленные мастерские и лавки.

Экскурсионные маршруты «бельгийских туристов» двух последующих дней пролегали по историческому центру Казани, древнему Кремлю, являющемуся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, музейному кварталу столицы под открытым небом – “Старо-Татарская слобода”, миниатюрной деревне в центре города – “Туган авылым”, знаменитым музеям.

Также татары Бельгии посетили несколько мечетей с ознакомительной целью, что стало очень символично в дни священного Рамадана. Показательно, что большая часть мусульманских жителей Татарстана, вне зависимости от возраста, в эти дни старательно держит пост.

Причем, именно на период июня, как и в Питере, в Казани установились почти белые ночи.

Многие из бельгийской группы мечтали попасть на историческую родину уже годами, и было очень символичным, что именно Аэрофлот доставил их укороченным маршрутом на историческую землю.

Правительство Татарстана предоставила возможность стать первыми пассажирами своим соотечественникам: рядом с бельгийскими гостями были несколько человек и из Франции, Германии.