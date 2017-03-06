Президент РТ вручил автоинспекторам ключи от Lada Priora

Глава республики вручил сотрудникам татарстанского управления ГИБДД ключи от новых служебных автомобилей Lada Priora.

По словам Рустама Минниханова, татарстанская структура ГИБДД – одна из лучших в России.

50 автомобилей были приобретены за счет республиканского бюджета, еще пять машин поступили в ведомство по линии Гособоронзаказа.

Лидер республики отметил, что современные инновационные технологии, используемые в республике, позволили в течение 3 лет серьёзно снизить количество происшествий на дорогах. Но данная работа требует постоянного улучшения: и в части укрепления материально-технической базы, и в плане разработки эффективных методик по подготовке наших юных участников дорожного движения в школах и учебных центрах.

Вручение состоялось в преддверии 80-летия татарстанской автоинспекции, сообщает пресс-служба главы РТ.