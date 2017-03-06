Зиланты и барсы будут защищать семейные союзы жителей Казани

Зилантов и барсов на высоких каменных помостах установили в столице Татарстана в течение двух прошедших недель.

По задумке автора, фигуры составят инсталляцию «Он и Она», и будут защищать закреплённые здесь семейные союзы от невзгод.

Рядом с теми скульптурами, которые олицетворяют женское начало, есть детёныши — маленькие барсы и зиланты.

26 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили площадку перед зданием Управления ЗАГС г.Казани.

Главе республики представили установленные перед Чашей скульптуры бурятского скульптора Даши Намдакова.

Оригинальные скульптуры предложил установить сам Даши Намдаков, который ранее спроектировал здание Центра семьи «Казан».