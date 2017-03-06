Развитие этнографического туризма в Татарстане

Татарстан имеет большой потенциал для развития этнографического туризма, который на сегодняшний день в общей структуре внутреннего российского турпотока составляет всего 1%.

РТ вошла в федеральную целевую программу развития внутреннего и выездного туризма РФ.

Развитие этнографического туризма поможет Татарстану сохранить свою культуру, традиции, обычаи. Об этом на заседании Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям заявил глава республики Рустам Минниханов.

Президент РТ напомнил, что по программе развития к 2018 году в Булгаре ожидается создание порядка 270 дополнительных рабочих мест и увеличение туристического потока до 500 000 человек в год. В Свияжске к концу 2017 года будет создано 140 дополнительных рабочих мест, а турпоток предполагается увеличить до 400 000 человек в год.