Татарстан — лидер рейтинга инновационного развития субъектов РФ

Рейтинг подготовлен институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики.

Он формируется экспертами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 2012 года.

Ранее республика занимала в рейтинге высокие позиции, но не достигала высшей ступени. В прошлом году Татарстан стал в рейтинге вторым.

Рейтинг строится на основе четырех субиндексов, которые характеризуют социально-экономические условия инновационной деятельности, ее результативность, научно-технический потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти.

Поддержка инновационной деятельности в республике дает конкретные результаты — Татарстан впервые стал лидером Рейтинга инновационного развития субъектов РФ.

Второе место в рейтинге заняла Москва, на третьем месте – Санкт-Петербург. Мордовия расположилась на 4-й позиции, причем по сравнению с прошлым годом сделан огромный рывок вверх – с 18-го места. Замыкает Топ-5 рейтинга Калужская область.

Рейтинг включает в себя 4 субрейтинга, 37 показателей.