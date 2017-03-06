«Инде»: Никах – это проституция, сверхприбыли и пошлый флеш-моб

На хипстерствующем сайте «Инде» вышла статья про мусульманский обряд бракосочетания. Статья от начала до конца ангажированная и содержит множество ошибок, не говоря уже о личном, явно очень негативном отношении автора к предмету «исследования», которое просто красной нитью идет через всю историю.

Мусульманский обряд бракосочетания никах переехал из домов правоверных татар в мечети 11 лет назад.

Нет, автор ошибается, никах не переехал, подавляющее количество никахов проходит в домах. Автор, судя по статье, никогда ни на одном никахе не была — это откладывает глубокий отпечаток на набор стереотипов в статье. В статье нет даже попытки проанализировать, почему некоторые проводят никах не дома, а в мечети, кроме кивков в сторону моды. Хотя первым делом, конечно, в голову – тому, кто хотя бы приблизительно понимает что-то про никахи — приходит отсутствие места дома (присутствует 20-50 человек), пожелания родственников увидеть Кул-Шариф или другую мечеть, желание провести никах по-серьезному, чтобы наставления имама услышали и родители и так далее. Ничего этого в статье нет, хотя бы для разнообразия.

Никах — важное и, учитывая, что в исламе нет монашества, обязательное событие для любого мусульманина.

Нет, не обязательное. Это сунна, т.е. одобряемое и желательное. Множество суфиев, которых некоторые сравнивают с монахами, не имело семьи.

Однако в последние годы в Татарстане никах стал чем-то большем, чем внутриисламский обряд — все чаще церемонию просят провести светские люди.

И раньше обряд проводили светские люди — даже в СССР в начале 80-х годов (самый пик атеизма) очень много татар проводили обряд никах. Никахи, наряду с имянаречением и погребальной молитвой, даже воинствующая атеистическая власть не смогла пресечь. «Внутриисламский» – это вообще о чем? Если проводят светские мусульмане (коих большинство в республике), церемония становится внеисламской или христианской?

За два снимка до — фото невесты в купальнике, через пять — молодожены сидят за праздничным столом, уставленным алкогольными напитками.

В статье ощущается какой-то комплекс автора по поводу алкоголя — он фигурирует в нескольких местах, как будто какая-то месть никаху. Видимо, борьба за возврат старого названия бугульминской алкогольной настойки для автора прошла не бесследно.

В исламе считается, что, произнося эти слова, человек становится мусульманином, даже если из-за языкового барьера не понимает, что говорит.

Ложь. В исламе первым условием является абсолютно сознательная вера, вербальное выражение которой идет только после. Шахада — это с арабского буквально и по смыслу «свидетельствование», а не произнесение каких-то слов. Автор одной левой всех мусульман обвинила в лицемерии — грехе даже более тяжком, чем неверие.

Больше супруги к теме ислама не возвращались, а после рождения ребенка и вовсе перешли в лоно православной церкви.

По всей видимости, это квинтэссенция всей статьи, которая полностью игнорирует духовную составляющую никаха, опускает ислам в грязь, в то же время выгодно подчеркивает православие.

Отдельно нужно сказать об головах манекенов в хиджабах самых зловещих тонов — видимо, задание было дано дизайнеру специфическое — создать как можно более жуткое пугало женской отрезанной головы в платке. Естественно, на никахах нет ни таких голов, ни таких цветов.

наряду с совершеннолетием вступающих в брак

По ханафитскому, как по шафиитскому, мазхабу достаточна половозрелость, а не совершеннолетие. Плюс, по мнению авторитетных ученых, соответствие законам государства, где проживают мусульмане.

Так что вариативность и неоднозначность — это примерно про все условия никаха.

Ложь. В никахе по всем мазхабам крайне скупое количество обязательных условий, и они все очень четко определены. Согласие, махр, свидетели – тот минимум, который нужен для никаха. И опекун, по мнению многих ученых. По поводу того, как никах должен оформляться в России юридически (обязательна ли предварительная регистрация брака в ЗАГСе), мнения разнятся, но классический исламский обряд по шариату сразу влечет за собой и все юридические последствия.

О своих взглядах он говорит с восточной хитростью

Типичная ориенталистская фраза: белый человек встретился с туземцем и подчеркивает его “особые черты”.

с какой легкостью православные женихи произносят шахаду

Некорректная экстраполяция одного примера на все общество. Ждем от автора статьи с примерами тех тысяч православных женихов, которые легко произносят шахаду, для подтверждения этих слов.

Сначала был никах — для родителей Айгюль, потом регистрация в ЗАГСе — для государства, а в самом конце — пастафарианское венчание с ритуальными дуршлагами и спагетти с фрикадельками для молодых и их друзей.

Второй, и опять тенденциозный, пример также должен продемонстрировать лицемерие брачующихся. По всей видимости, автор специально искал “прикольные” случаи. Ну не могла же она просто по своим знакомым поспрашивать, правда?

в свадебных выкупах любой формы есть что-то от проституции.

Автор устами героини подводит к мысли о том, что никах из-за махра — разновидность проституции. Просто исламская.

тюбетейку Аквару ребята сделали сами

На корректорах, как и на профессиональных журналистах, в издании, видимо, экономят.

Дорогие навороченные празднества никаха девушка называет «пошлостью».

Никах — проституция и пошлость, ага, мы уже поняли.

Мода на пышные никахи пришла в Татарстан в середине 2000-х.

Автор статьи просто не в теме. Пышные никахи были и до, и после. Как и свадьбы. Просто чем дальше, тем больше стало никахов вообще, соответственно, в абсолютных цифрах количество пышных никахов тоже выросло.

“стремящиеся разобраться в исламе парни и девушки знакомились в мечети”

Автор просто не в теме и в мечетях, видимо, не бывала. В мечети крайне сложно познакомиться, там все разделено. Примеры есть, но они малочисленны.

В конце нулевых на обряд нужно было записываться за полгода.

Можно было записаться за 2-3 месяца “в сезон”, и за неделю — в “не сезон”. Но если сказать правду, ощущение ажиотажа пропадет. А так сразу видно, как лицемеры ринулись в мечети легилизовывать проституцию и инстаграмить все это ради лайков.

историк и религиовед Раис Сулейманов

Без комментариев.

Хотя единая база брачующихся спасла бы мечети от подозрений в утаивании сверхприбылей, а молодых мусульманок — от участи второй или даже третьей жены.

Казалось бы, причем тут вторые-третьи жены? Но автор явно исходит из желания обозначить все негативное. Деньги и разврат, вот это весь ваш ислам. В статье явно не место для мнений многих мусульманских ученых о том, что без регистрации в ЗАГСе никах — недействителен.

сподвигает старых продолжать попытки познать Бога (или делать вид, что продолжаешь)

Автор, ко всему прочему, оказывается еще и телепатом и читает мысли мусульман — они лицемеры и просто делают вид, что продолжают. Несомненно, потому что это выгодно.

В эпоху соцсетей никах для зависимых от лайков и селфи миллениалов из важного события в жизни любого мусульманина превращается в нечто вроде разового флешмоба — этакого религиозного Ice bucket challenge.

Вывод абсолютно тенденциозный и основывается на нескольких маргинальных примерах и просмотре соцсетей, отражая, видимо личное отношение автора к никахам и исламу вообще. Один из самых важных религиозных ритуалов — это для автора просто вылить на себя ведро воды и поржать, привлекая лайки. Никакой духовности, только “делать вид”. Только приколы, проституция и сверхприбыль.

Для таких далеко идущих социологических выводов должна быть правильная выборка — узнать, какое количество никахов проводится дома и мечети, сколько из тех, что проводятся в мечети, проводятся с пафосом, а сколько — скромно, какое количество татар и мусульман вообще проводят никах и т.д. и т.п. Я уж не говорю про чтение намерений или глубинные интервью для понимания психологии тех, кто считает, что нужно провести никах.

В статье, начиная с издевательского названия (никах-никак), нет ничего положительного в отношении никаха, это яркий пример односторонней, крайне желтой и непрофессиональной публикации, нацеленной на осмеяние важной мусульманской традиции. И это все делается за счет (около)бюджетных средств и курируется советником Президента Татарстана. Как любят говорить в Казани, зачем?

Ильшат Саетов, кандидат политических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН, научный руководитель Центра исламоведения Фонда Марджани